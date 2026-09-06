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Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: le scelte di Tedesco e Aquilani

Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: le scelte di Tedesco e AquilaniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:13Serie A
di Francesco Carbone
Bologna e Sassuolo si sfidano alle 18 al Dall’Ara nella terza giornata di Serie A. Ufficiali gli undici scelti da Tedesco e Aquilani.

Alle 18 il Bologna ospita il Sassuolo allo stadio Dall’Ara per la terza giornata di Serie A. Domenico Tedesco e Alberto Aquilani hanno ufficializzato i rispettivi undici titolari per il derby emiliano.

Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Di seguito tutte le scelte dei due allenatori per il match del Dall’Ara.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Alhassane; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Domenico Tedesco.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Adzic, Matic, Lipani; Volpato, Bowie, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani. 