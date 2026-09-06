Flop Fiorentina, Grosso già in bilico: fiducia a tempo, decisive le prossime tre gare

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La posizione di Fabio Grosso alla Fiorentina non è salda: decisive le prossime tre partite contro Venezia, Pisa e Napoli.

Tre partite per cambiare passo e allontanare le nubi sulla panchina. La sconfitta contro il Torino ha fatto scattare i primi campanelli d’allarme in casa Fiorentina e Fabio Grosso è inevitabilmente finito al centro delle critiche. La società, però, non sarebbe intenzionata a cambiare allenatore dopo appena tre giornate. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, l’investimento fatto sul tecnico e la volontà di concedergli tempo per lavorare rappresentano al momento elementi a suo favore. Sul campo, però, i segnali restano preoccupanti: contro i granata sono riemersi i problemi già evidenziati nelle gare con Roma e Frosinone, dalla difficoltà nel gestire le partite alla mancanza di un’identità precisa. Il gol di Pellegrino è una delle poche note positive, mentre pesa anche il silenzio della dirigenza dopo il ko, con Fabio Paratici e Alessandro Ferrari che non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in difesa dell’allenatore.

Grosso, Venezia, Pisa e Napoli: il bivio della Fiorentina

La panchina di Grosso non sarebbe dunque a rischio nell’immediato, ma il margine di errore potrebbe ridursi rapidamente. Prima della prossima sosta, la Fiorentina dovrà affrontare Venezia e Napoli in campionato e il Pisa in Coppa Italia: tre gare che possono diventare decisive per il futuro del tecnico. Servirà una reazione concreta, soprattutto sul piano del gioco e della continuità, per invertire la rotta e riportare entusiasmo in un ambiente già piuttosto teso. Al Franchi, infatti, una parte della tifoseria ha già espresso il proprio malcontento con cori rivolti alla panchina.