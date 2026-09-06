Serie A, i risultati delle 15: altra vittoria del Frosinone, pari tra Parma e Monza

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Serie A, i risultati delle 15: il Parma rimonta il Monza e chiude sull’1-1, mentre il Frosinone batte 3-2 il Venezia allo Stirpe.

Gol, rimonte ed emozioni nelle due sfide delle 15 della terza giornata di Serie A. Il Parma recupera il Monza e pareggia 1-1 al Tardini, mentre il Frosinone supera 3-2 il Venezia allo Stirpe.

Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1: il racconto dei match

Al Tardini il Monza passa al 38’ con Robinson, ma nella ripresa il Parma reagisce e trova l’1-1 con Lontani. Colpani sfiora anche il sorpasso colpendo la traversa, ma il risultato non cambia.

Spettacolo allo Stirpe, dove il Frosinone si porta sul 2-0 grazie alla doppietta di Raimondo, a segno al 21’ e al 39’. Il Venezia reagisce nella ripresa e completa la rimonta con Yeboah e Sagrado, ma nel finale arriva il colpo decisivo dei padroni di casa: all’84’ Kvernadze sfrutta una carambola e firma il definitivo 3-2.