Ufficiale

Parma-Monza, le formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e Juric

Parma-Monza, le formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e JuricTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:05Serie A
di Francesco Carbone
Parma e Monza si sfidano nella terza giornata di Serie A 2026/27: entrambe sono ancora ferme a zero punti e cercano la prima vittoria stagionale.

Alle ore 15:00 Parma e Monza si affrontano nella terza giornata di Serie A 2026/27. Una sfida importante per entrambe le squadre, ancora a secco di punti dopo le prime due giornate di campionato e alla ricerca del primo risultato positivo della stagione. 

Parma-Monza, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il confronto delle 15. Ecco gli undici titolari scelti dai due allenatori: 

Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo, Valeri; Fabbian, Keita, Ordonez; Britschgi, Romero, Toure.
Allenatore: Carlos Cuesta.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Forson, Mota; Robinson.
Allenatore: Ivan Juric. 