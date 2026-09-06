Ufficiale Parma-Monza, le formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e Juric

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Oggi alle 14:05 Serie A di Francesco Carbone di Fonti preferite

Parma e Monza si sfidano nella terza giornata di Serie A 2026/27: entrambe sono ancora ferme a zero punti e cercano la prima vittoria stagionale.