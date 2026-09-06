Ufficiale
Parma-Monza, le formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e Juric
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Parma e Monza si sfidano nella terza giornata di Serie A 2026/27: entrambe sono ancora ferme a zero punti e cercano la prima vittoria stagionale.
Alle ore 15:00 Parma e Monza si affrontano nella terza giornata di Serie A 2026/27. Una sfida importante per entrambe le squadre, ancora a secco di punti dopo le prime due giornate di campionato e alla ricerca del primo risultato positivo della stagione.
Parma-Monza, le formazioni ufficiali
Tutto pronto per il confronto delle 15. Ecco gli undici titolari scelti dai due allenatori:
Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo, Valeri; Fabbian, Keita, Ordonez; Britschgi, Romero, Toure.
Allenatore: Carlos Cuesta.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Forson, Mota; Robinson.
Allenatore: Ivan Juric.
autore
Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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