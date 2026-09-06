Nervi tesi all’Olimpico, Percassi insulta D’Amico: cosa è successo dopo Roma-Atalanta

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Tensione nel post-partita di Roma-Atalanta, deciso dal gol di Soulé nel recupero: acceso confronto tra Luca Percassi e Tony D’Amico.

Il finale di Roma-Atalanta 2-1 non si è esaurito al triplice fischio. La rete di Soulé in pieno recupero ha deciso una partita già molto tesa, con le proteste e l’espulsione di Gaetano a testimoniare il clima acceso sul terreno di gioco. Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, però, la tensione sarebbe proseguita anche lontano dal campo, coinvolgendo i dirigenti dei due club.

Percassi-D’Amico, confronto acceso nel post-partita

Stando alla ricostruzione del quotidiano, Luca Percassi, amministratore delegato e vicepresidente dell’Atalanta, avrebbe rivolto insulti a Tony D’Amico, attuale direttore sportivo della Roma e fino alla scorsa estate dirigente del club bergamasco, dopo il fischio finale dell’arbitro Colombo. D’Amico non avrebbe replicato, ma Percassi lo avrebbe seguito fino al parcheggio antistante l’ingresso della tribuna Monte Mario, rendendo necessario l’intervento della security per riportare la calma. Dalla Roma, al momento, filtra una versione ufficiosa che considera inaccettabile il comportamento di Percassi junior e fa sapere che il club è pronto a tutelare D’Amico nelle sedi opportune.