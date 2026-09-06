Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali: le scelte di Alvini e Stroppa
Alle 15, allo stadio Benito Stirpe, va in scena la sfida salvezza tra Frosinone e Venezia. Sono state diramate le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con Alvini che apporta alcune novità nell’undici iniziale. Ghedjemis torna a disposizione, ma parte dalla panchina: alle spalle di Raimondo agiranno Fini, Schmid e Kvernadze.
Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali
Sul fronte opposto, invece, Yeboah non è al meglio e non partirà dal primo minuto. Al suo posto ci sarà Rrahmani, che affiancherà Adams nel reparto offensivo. Una scelta dettata dalle condizioni dell’attaccante, con il Venezia pronto a giocarsi le proprie carte in uno scontro diretto importante per la classifica.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Rrahmani, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.
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