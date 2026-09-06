Ufficiale Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali: le scelte di Alvini e Stroppa

vedi letture

Frosinone e Venezia si sfidano alle 15 allo Stirpe in un delicato scontro salvezza. Sono state diramate le formazioni ufficiali.

Alle 15, allo stadio Benito Stirpe, va in scena la sfida salvezza tra Frosinone e Venezia. Sono state diramate le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con Alvini che apporta alcune novità nell’undici iniziale. Ghedjemis torna a disposizione, ma parte dalla panchina: alle spalle di Raimondo agiranno Fini, Schmid e Kvernadze.

Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali

Sul fronte opposto, invece, Yeboah non è al meglio e non partirà dal primo minuto. Al suo posto ci sarà Rrahmani, che affiancherà Adams nel reparto offensivo. Una scelta dettata dalle condizioni dell’attaccante, con il Venezia pronto a giocarsi le proprie carte in uno scontro diretto importante per la classifica.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Rrahmani, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.