Cagliari, ancora lavoro personalizzato per Pavoletti: il report in vista di Napoli
A quattro giorni dalla sfida contro il Napoli, sabato 30 agosto alle 20.45 al Maradona, il Cagliari prosegue gli allenamenti al CRAI Sport Center. Di seguito il report dell'allenamento di oggi, reso noto dal club sardo. Squadra al lavoro al CRAI Sport Center di Assemini, dove i rossoblù proseguono la preparazione alla gara di sabato 30 agosto al “Maradona” di Napoli.
Il gruppo questo pomeriggio ha iniziato a lavorare in palestra per poi trasferirsi in campo: esercitazioni tecniche e lavoro aerobico. Prime corse per il neo acquisto rossoblù, Marco Palestra. Lavoro personalizzato per Leonardo Pavoletti. Domani, mercoledì 27 agosto, la squadra si allenerà al mattino.
