Il Cagliari ferma la Juve, nervi tesi e lite con Pisacane per Spalletti: espulsi entrambi

Juventus fermata dal Cagliari: Kolo Muani pareggia, poi Spalletti e Pisacane vengono espulsi.

La Juventus non va oltre l'1-1 contro il Cagliari all'Unipol Domus, al termine di una partita complicata per la formazione di Luciano Spalletti. I bianconeri controllano a lungo il possesso palla, ma faticano a rendersi pericolosi, mentre i padroni di casa sfruttano la prima vera occasione per passare in vantaggio. Al 20' Daniel Maldini firma l'1-0, trovando il quarto gol consecutivo in campionato. La reazione juventina è poco incisiva, con Nico Gonzalez e Conceicao che tentano senza successo dalla distanza. Si va così all'intervallo con il Cagliari avanti e con Spalletti protagonista di un momento di tensione con Mina.

Cagliari-Juventus 1-1, Kolo Muani salva Spalletti: espulsi entrambi gli allenatori

Nella ripresa Spalletti cambia subito volto alla squadra inserendo Alajbegovic e Zhegrova, prima di aumentare il peso offensivo con l'ingresso di Woltemade. La Juventus cresce e trova il pareggio grazie a Kolo Muani, che sfrutta un preciso assist del giovane bosniaco Alajbegovic e batte Caprile con un colpo di testa. L'attaccante francese, finalmente a segno, sfiora poco dopo anche la doppietta, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Nel finale i bianconeri continuano a spingere senza trovare il guizzo decisivo. La sfida termina 1-1, ma le tensioni proseguono anche dopo il triplice fischio: l'arbitro Marcenaro espelle sia Spalletti sia Pisacane per proteste.