Cagliari, il report dell'allenamento: out un ex azzurro, in gruppo l'ultimo arrivato
Nuova tappa di avvicinamento alla trasferta di Napoli: i rossoblù di mister Pisacane si sono allenati questa mattina al CRAI Sport Center in vista della gara di sabato 30 agosto. La seduta odierna è cominciata con dei lavori in palestra, poi la squadra si è spostata in campo per svolgere degli esercizi tecnici, accompagnati da una serie di gare a tema ed una partita giocata su spazi ridotti.
Regolarmente in gruppo il neo acquisto Marco Palestra, personalizzato per Leonardo Pavoletti. Domani, giovedì 28, la squadra si ritroverà di nuovo al CRAI Sport Center al mattino: al termine dell’allenamento mister Pisacane incontrerà i media per presentare la sfida del “Maradona”. L’appuntamento è alle 12.30, in diretta streaming sul canale YouTube del Cagliari Calcio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
