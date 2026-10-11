Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: Maldini dal 1', Spalletti punta su Kolo Muani
Il Cagliari ospita la Juventus all'Unipol Domus con l'obiettivo di dare continuità all'ottimo avvio di stagione. I rossoblù arrivano da tre successi consecutivi contro Udinese, Atalanta e Lecce e, con un'altra vittoria, scavalcherebbero la Roma portandosi al terzo posto a quota 15 punti. Situazione differente per i bianconeri di Luciano Spalletti, reduci dal 2-0 sull'Atalanta prima della sosta: un successo permetterebbe alla Juventus di superare proprio il Cagliari, attualmente avanti di due lunghezze.
Cagliari-Juventus, le scelte ufficiali di Pisacane e Spalletti
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Massolin; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane.
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Conceicao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Villarreal
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro