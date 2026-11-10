Ufficiale Inter, quasi azzerato un intero reparto: dopo Lautaro e Bonny si fa male un altro attaccante

Inter, Thuram lascia il ritiro della Francia per un problema al bicipite femorale: salterà Italia e Turchia.

Brutte notizie per l'Inter di Cristian Chivu, che dopo Ange-Yoan Bonny deve fare i conti anche con l'infortunio di Marcus Thuram. L'attaccante francese, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Como, ha accusato un fastidio al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto a interrompere anticipatamente il raduno della Nazionale. Il problema muscolare, avvertito durante la partita di domenica, non è migliorato nelle ore successive. Thuram farà quindi ritorno a Milano e salterà entrambe le prossime sfide di Nations League della Francia, contro l'Italia il 12 novembre e la Turchia il 15 novembre.

Inter, Thuram torna a Milano: il comunicato della Francia e il forfait di Kalulu

La Federcalcio francese ha confermato ufficialmente il forfait dell'attaccante nerazzurro, spiegando i motivi della decisione. “Il fastidio persistente gli ha impedito di partecipare all’allenamento di lunedì ed è rimasto a svolgere le terapie”. La FFF ha poi aggiunto: “In assenza di miglioramenti questa mattina e dopo gli esami effettuati, d’accordo con l’Inter e con il giocatore, lo staff medico della Nazionale ha deciso di rimetterlo a disposizione del suo club”. Al posto di Thuram è atteso Kroupi del Bournemouth, mentre per la Francia si tratta del secondo forfait dopo quello dello juventino Pierre Kalulu, fermato da una lesione ai muscoli posteriori della coscia sinistra dopo Fiorentina-Juventus. Restano da valutare i tempi di recupero dell'attaccante interista.