La Juve studia il colpo per gennaio: idea Retegui per Spalletti
La Juventus continua a lavorare in vista del mercato di gennaio, con l'obiettivo di individuare i rinforzi necessari per migliorare l'organico. Tra le priorità della dirigenza bianconera c'è il reparto offensivo, sul quale si stanno concentrando le valutazioni di Carnevali e Massara. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, tra i profili presi in considerazione sarebbe emerso quello di Mateo Retegui, attualmente in forza all'Al-Qadisiyah, in Arabia Saudita.
Calciomercato Juventus, l'attaccante dell'Al-Qadisiyah tra le idee per rinforzare l'attacco
"L'ultima idea porta a Mateo Retegui, attualmente in forza all'Al-Qadisiyah, a cui non dispiacerebbe l'idea di tornare in Italia anche per riconquistare un posto in Nazionale", si legge nel pezzo di Tuttomercatoweb.
L'operazione potrebbe prendere forma attraverso un trasferimento temporaneo, ma resta un ostacolo economico importante. Come sottolinea il portale, "il nodo principale rimane l'ingaggio (altissimo) che percepisce in Arabia".
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