Coppa Italia, rivoluzione dal 2027? Ben 32 squadre di Serie C e possibile formula all'inglese

Coppa Italia, approvato il bando TV 2027-2030: possibile rivoluzione con 32 squadre di Serie C e formula all'inglese.

La Coppa Italia potrebbe cambiare radicalmente volto a partire dal 2027, con un nuovo format che aprirebbe le porte a un numero molto più elevato di squadre di Serie C. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'assemblea della Lega Serie A, riunita a Torino nell'ambito del Social Football Summit, ha approvato all'unanimità il bando per i diritti televisivi della competizione relativi al triennio 2027-2030. Attualmente trasmesso da Mediaset, il torneo potrebbe dunque andare incontro a importanti modifiche, non soltanto sul fronte televisivo ma anche per quanto riguarda la formula e le società partecipanti.

Coppa Italia, ipotesi 32 squadre di Serie C: possibili novità anche per le gare in casa

La principale novità contenuta nel bando riguarda la possibilità di adottare una formula all'inglese, con ben 32 formazioni di Serie C ammesse al primo turno eliminatorio. Si tratterebbe di un cambiamento significativo rispetto all'attuale format, che prevede la partecipazione di 20 squadre di Serie A, 20 di Serie B e soltanto quattro di Serie C. Restano invece da chiarire le eventuali wild card per le formazioni Under 23 e l'ipotesi di disputare le partite sul campo della squadra meno blasonata, come avviene nella FA Cup inglese. La scelta definitiva dipenderà dalle offerte delle emittenti televisive e dalle successive decisioni degli organi federali competenti. Per il momento, dunque, la rivoluzione resta una possibilità e non una modifica già approvata del regolamento.