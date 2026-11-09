Ultim'ora Calzona, D'Aversa o Montella? Il Sassuolo ha scelto il sostituto di Aquilani

Il Sassuolo accelera per Roberto D'Aversa dopo l'esonero del precedente allenatore. Superata la concorrenza di Calzona, Montella e Paulo Sousa

Il Sassuolo sembra aver individuato il nuovo allenatore dopo l'esonero di Alberto Aquilani. La scelta della società neroverde sarebbe ormai ricaduta su Roberto D'Aversa, in vantaggio sugli altri candidati per prendere le redini della squadra. Nelle valutazioni della dirigenza erano finiti anche Francesco Calzona, Vincenzo Montella e Paulo Sousa, ma nelle ultime ore la candidatura dell'ex allenatore di Torino, Empoli e Lecce avrebbe guadagnato terreno fino a diventare la soluzione preferita.

Sassuolo, D'Aversa vicino alla panchina: pronto il contratto

Stando a quanto riportato da TMW, il Sassuolo sarebbe pronto a chiudere l'accordo con D'Aversa, al quale verrà proposto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, fino al 2028. La trattativa sembra dunque indirizzata verso la fumata bianca, anche se manca ancora l'ufficialità. Il tecnico abruzzese si prepara così a una nuova esperienza in Serie A, con il compito di risollevare le sorti della formazione emiliana che è ferma a 8 punti in classifica e reduce da 7 partite senza vittorie.