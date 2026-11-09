Ufficiale
Salta un'altra panchina in Serie A: il Sassuolo esonera Aquilani
TuttoNapoli.net
Il Sassuolo ha ufficializzato l'esonero di Alberto Aquilani dopo sette gare consecutive senza successi. Il comunicato della società neroverde.
È terminata ufficialmente l'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. La società neroverde ha comunicato l'esonero dell'allenatore e del suo staff dopo un periodo particolarmente complicato sul piano dei risultati. Nonostante un avvio di campionato positivo, la squadra non è riuscita a confermare il rendimento delle prime giornate, accumulando sette partite consecutive senza vittorie. Una serie negativa che ha spinto la dirigenza a cambiare guida tecnica nel tentativo di invertire la rotta alla ripresa del campionato.
Sassuolo, il comunicato ufficiale sull'esonero di AquilaniDi seguito la nota diffusa dal club neroverde attraverso i propri canali ufficiali: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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