Ufficiale Salta un'altra panchina in Serie A: il Sassuolo esonera Aquilani

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Oggi alle 17:06 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Il Sassuolo ha ufficializzato l'esonero di Alberto Aquilani dopo sette gare consecutive senza successi. Il comunicato della società neroverde.