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Salta un'altra panchina in Serie A: il Sassuolo esonera Aquilani

Salta un'altra panchina in Serie A: il Sassuolo esonera AquilaniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:06Serie A
di Pierpaolo Matrone
Il Sassuolo ha ufficializzato l'esonero di Alberto Aquilani dopo sette gare consecutive senza successi. Il comunicato della società neroverde.
È terminata ufficialmente l'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. La società neroverde ha comunicato l'esonero dell'allenatore e del suo staff dopo un periodo particolarmente complicato sul piano dei risultati. Nonostante un avvio di campionato positivo, la squadra non è riuscita a confermare il rendimento delle prime giornate, accumulando sette partite consecutive senza vittorie. Una serie negativa che ha spinto la dirigenza a cambiare guida tecnica nel tentativo di invertire la rotta alla ripresa del campionato.

Sassuolo, il comunicato ufficiale sull'esonero di Aquilani

Di seguito la nota diffusa dal club neroverde attraverso i propri canali ufficiali: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".