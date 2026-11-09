Fiorentina-Juventus, a Spalletti manca un rigore: Orsato e il VAR sotto accusa

Fiorentina-Juventus, a Spalletti manca un rigore: Orsato e il VAR sotto accusaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Fiorentina-Juventus, polemiche per il rigore non assegnato dopo il tocco di mano di Joao Mario. Critiche alla gestione VAR di Orsato.
Continua a far discutere l'episodio arbitrale di Fiorentina-Juventus, con il tocco di braccio di Joao Mario non sanzionato con il calcio di rigore. Una decisione che ha suscitato numerose polemiche, anche alla luce delle valutazioni dell'ex designatore Gianluca Rocchi e dell'esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli. Entrambi hanno giudicato errata la scelta dell'arbitro Colombo e del VAR, ritenendo che l'intervento del calciatore bianconero dovesse essere punito con un penalty.

Fiorentina-Juventus, critiche a Orsato per la gestione del VAR

Come sottolinea Tuttomercatoweb.com, l'episodio riaccende il dibattito sulle direttive del designatore Daniele Orsato e sull'utilizzo della tecnologia. Il punto centrale riguarda il mancato richiamo di Colombo al monitor per rivedere l'azione. Secondo l'analisi, il VAR dovrebbe rappresentare uno strumento di supporto per gli arbitri, consentendo loro di correggere eventuali errori. La gestione attuale, invece, continua a sollevare perplessità. La sosta per le nazionali potrebbe dunque offrire a Orsato l'occasione per riflettere sulle linee guida adottate e valutare un possibile cambio di approccio nell'utilizzo della tecnologia.