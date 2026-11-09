Fiorentina-Juventus, a Spalletti manca un rigore: Orsato e il VAR sotto accusa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 16:10 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Fiorentina-Juventus, polemiche per il rigore non assegnato dopo il tocco di mano di Joao Mario. Critiche alla gestione VAR di Orsato.