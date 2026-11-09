Quando Gasperini rischiò l'esonero all'Atalanta: "Vittoria col Napoli fu decisiva"

Gian Piero Gasperini ricorda il difficile inizio sulla panchina dell'Atalanta e la svolta arrivata dopo la vittoria contro il Napoli

Gian Piero Gasperini ha ripercorso alcuni momenti importanti della propria carriera, soffermandosi in particolare sul difficile avvio della sua esperienza all'Atalanta, quando rischiò seriamente l'esonero. Il tecnico della Roma, premiato con il riconoscimento Un Cuore da Leone durante il Charity Event di Stelle nello Sport, ha ricordato come la vittoria contro il Napoli abbia rappresentato una svolta decisiva per la sua permanenza sulla panchina nerazzurra. Gasperini ha inoltre parlato della breve esperienza all'Inter, della valorizzazione dei giovani e del suo legame con la Juventus.

L'inizio della sua esperienza all'Atalanta non fu facile. Poi arrivò la sfida contro il Napoli...

"Quando dico che il coraggio è un valore fondamentale... Io ritenevo che l'Atalanta avesse tanti giocatori Under 21 che erano un po' accantonati, come nello stesso Genoa. Io ho sempre lavorato con i giovani, ho sempre ritenuto che dovessimo dare loro un'opportunità. Bergamo ne aveva tanti non considerati. La settimana prima della gara con il Napoli sapevo che era decisiva per me, ma mi sono detto: 'Ho trovato la svolta'. Non immaginavo di vincere, però, superata quella partita, abbiamo fatto un pareggio e poi abbiamo vinto otto partite di fila".

La sua esperienza all'Inter?

"È durata veramente poco. Alla terza di campionato sono uscito. In quel momento non era l'ambiente ideale per quello che io cercavo di fare e avevo fatto prima nelle giovanili, poi in C col Crotone e infine col Genoa. Il Genoa è già una piazza molto importante, per tifoseria e ambizioni. Io mi sentivo molto testato. Come in tutte le situazioni, anche Milano mi ha dato qualcosa. Il 3-4-3 si è evoluto nel tempo".

Quando ha capito che il suo calcio poteva diventare importante anche a livello europeo?

"Prima lo facevo a livello giovanile e dava soddisfazioni. In C ha vinto, in B ha vinto e la conferma l'abbiamo avuta in Europa con l'Atalanta. In Inghilterra e Francia hanno iniziato a seguirci. L'Atalanta poi ha fatto risultati e sono stato più credibile".

Come mai non ha mai allenato la Juventus?

"Alla Juventus sono cresciuto. Ci sono state tante situazioni e quando cresci in un ambiente hai il desiderio di tornare. Poi sono contento di come è andata".