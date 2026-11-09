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Juventus, un altro infortunio: c'è lesione per Kalulu, salterà la nazionale

Juventus, un altro infortunio: c'è lesione per Kalulu, salterà la nazionaleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Juventus, infortunio per Pierre Kalulu dopo il pareggio con la Fiorentina: lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. Salta la Nations League.
Brutte notizie per la Juventus all'indomani del pareggio per 2-2 contro la Fiorentina. Pierre Kalulu è costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare che gli impedirà di rispondere alla convocazione della nazionale francese. Gli esami effettuati questa mattina, in collaborazione con lo staff medico bianconero, hanno evidenziato una lesione ai muscoli ischiocrurali della gamba sinistra. Un nuovo problema per Luciano Spalletti, che dovrà valutare le condizioni del difensore in vista della ripresa del campionato dopo la sosta.

Juventus, Kalulu salta la Nations League: nel mirino la sfida col Venezia

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il difensore non prenderà parte agli impegni della Francia allenata da Zinedine Zidane, attesa dalle sfide di Nations League contro Italia, il 12 novembre a San Siro, e Turchia, il 15 novembre. Kalulu resterà dunque a Torino per iniziare il percorso riabilitativo. L'obiettivo è recuperare il prima possibile, anche se la sua presenza nella partita contro il Venezia del 22 novembre resta da valutare.