Ufficiale Juventus, un altro infortunio: c'è lesione per Kalulu, salterà la nazionale

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Oggi alle 14:10 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Juventus, infortunio per Pierre Kalulu dopo il pareggio con la Fiorentina: lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. Salta la Nations League.