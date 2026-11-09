Ultim'ora Inter, dopo Lautaro problemi per un altro attaccante: salta la Nazionale

Problema muscolare per Ange-Yoan Bonny: l'attaccante dell'Inter salterà gli impegni con la Costa d'Avorio. Attesi nuovi controlli

Brutte notizie per l'Inter: Ange-Yoan Bonny è alle prese con un problema muscolare, a causa del quale non prenderà parte agli impegni con la Costa d'Avorio durante la sosta per le nazionali. L'attaccante classe 2003, entrato nel finale della sfida contro il Como, ha accusato un fastidio che ha reso necessario un approfondimento delle sue condizioni fisiche. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sua partenza per raggiungere la nazionale era inizialmente in dubbio, ma gli ultimi aggiornamenti indicano che il calciatore resterà a Milano.

Inter, problema muscolare per Bonny: attesi nuovi controlli

Le condizioni di Bonny saranno rivalutate nelle prossime ore per stabilire l'entità del problema muscolare e gli eventuali tempi di recupero. L'attaccante salterà dunque gli impegni con la Costa d'Avorio, mentre resta da capire se l'infortunio potrà condizionarne la disponibilità anche alla ripresa del campionato. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulla gravità del problema né una possibile data di rientro. L'Inter in attacco aveva già perso Lautaro Martinez a metà ottobre per un problema ai flessori, anche se il capitano nerazzurro è ormai sulla via del recupero e punta a tornare a disposizione di Cristian Chivu dopo la sosta.