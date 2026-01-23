Clamoroso Inter, sotto 0-2 col Pisa fa 3 gol in dieci minuti: è 3-2 al 45'

Scoppiettante primo tempo tra Inter e Pisa. Cinque gol e risultato di 3-2 al minuto 45. Doppietta di Morleo per la squadra di Gilardino, avvio choc per i nerazzurri che poi si rialzano e nel finale di prima frazione accorciano le distanze grazie alla rete su rigore di Zielinski e poi trovano il pari con il solito Lautaro Martinez. Nel finale segna Pio Esposito ed è 3-2 a fine primo tempo.