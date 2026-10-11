Classifica Serie A aggiornata: Como a +1 dal Napoli, l'Inter scappa sulla Roma

Lo 0-0 tra Como e Roma modifica la classifica dopo il lunch match della sesta giornata. Giallorossi a 14 punti, Inter prima a quota 16.

Il primo 0-0 di questa Serie A arriva al Sinigaglia e permette alla Roma di muovere la classifica senza però riuscire ad agganciare l'Inter. Dopo il pareggio contro il Como, la squadra di Gian Piero Gasperini sale infatti a 14 punti e resta al secondo posto, a due lunghezze dai nerazzurri, primi a quota 16.

Como a quota 11 insieme al Milan

Un punto importante anche per il Como, che raggiunge quota 11 e aggancia il Milan al quinto posto. La classifica resta comunque provvisoria, considerando che diverse squadre devono ancora disputare la propria partita della sesta giornata e che gli stessi rossoneri hanno una gara in meno. L'Inter mantiene dunque la vetta a 16 punti, seguita dalla Roma a 14, mentre alle loro spalle il turno può ancora modificare distanze e posizioni.

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 16 (6 partite giocate)

Roma 14 (6)

Lazio 13 (5)

Cagliari 12 (5)

Milan 11 (5)

Como 11 (6)

Juventus 10 (5)

Napoli 10 (6)

Frosinone 10 (6)

Sassuolo 7 (5)

Atalanta 6 (5)

Lecce 6 (5)

Udinese 4 (5)

Torino 4 (5)

Monza 4 (5)

Genoa 4 (6)

Parma 4 (6)

Fiorentina 4 (6)

Bologna 2 (5)

Venezia 0 (5)