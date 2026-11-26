Lazio, tegola per Gattuso: si ferma un titolarissimo a centrocampo

Problemi fisici per Kenneth Taylor, che ha saltato l'allenamento odierno della Lazio e rischia di non essere a disposizione contro il Torino.

Brutte notizie dall'infermeria della Lazio a due giorni dalla sfida di campionato contro il Torino. Gennaro Gattuso rischia di dover rinunciare a Kenneth Taylor, che ha accusato un problema fisico durante la seduta di allenamento di ieri. Il centrocampista olandese non ha preso parte alla sessione di lavoro odierna e le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore dallo staff sanitario biancoceleste.

Lazio, Taylor a rischio anche in vista dei prossimi impegni

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la natura del problema fisico accusato dall'ex Ajax è ancora da accertare, ma la sua presenza contro il Torino è a forte rischio. Gattuso potrebbe optare per la massima prudenza nella gestione del centrocampista, considerando anche il calendario particolarmente fitto di impegni che attende la formazione capitolina nelle prossime settimane. All'orizzonte ci sono infatti due appuntamenti particolarmente importanti per la stagione della Lazio: il derby contro la Roma e la Supercoppa Italiana contro l'Inter.