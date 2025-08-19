Colpaccio Milan, Okafor va al Leeds: ai rossoneri 21 milioni

Si chiude l’esperienza italiana di Noah Okafor. L’attaccante svizzero si trasferisce al Leeds United, con un’operazione da circa 21 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, come riportato da Sky Sport. L'ex Napoli si era ben comportato in questo pre-campionato agli ordini di Max Allegri, che avrebbe preferito trattenerlo ma si è dovuto arrendere dinanzi ad un'offerta così importante.

Okafor lascia così l’Italia con un bilancio di 54 presenze e 7 gol con il Milan. In carriera ha collezionato anche 110 gare e 34 reti con il Salisburgo, 54 presenze e 7 marcature con il Basilea, oltre a esperienze nelle nazionali giovanili svizzere (15 gettoni e 2 gol con l’Under 21) e una breve parentesi di 4 apparizioni con il Napoli.