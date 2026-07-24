Altro colpo a un passo per la Fiorentina: quasi fatta per Joao Mario dalla Juve
La Fiorentina vive una fase di riflessione sul mercato dopo un avvio caratterizzato da diversi innesti di qualità. In questa fase l'attenzione della dirigenza è rivolta soprattutto alle uscite, ma il direttore sportivo Fabio Paratici continua a lavorare per consegnare a Fabio Grosso altri profili funzionali al suo progetto tecnico. Tra i nomi più caldi c'è quello di Joao Mario, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Bologna. Nelle ultime ore il club bianconero ha aperto a una nuova cessione in prestito con diritto di riscatto, formula che convince la società viola, già vicina a un'intesa con il giocatore anche sul fronte dell'ingaggio.
Prima le uscite, poi Joao Mario
L'operazione appare ben avviata, ma la fumata bianca potrebbe arrivare soltanto nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da FirenzeViola, infatti, la Fiorentina vuole prima completare la cessione di Fortini. Per lasciarlo partire il club di Rocco Commisso valuta il cartellino almeno 10 milioni di euro. Il Torino resta la squadra più interessata, mentre il Napoli continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione. Una volta definita l'uscita dell'esterno, la dirigenza viola potrà affondare il colpo per Joao Mario, apprezzato per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire entrambe le corsie della linea difensiva.
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