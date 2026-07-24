Como in pressing per il colpo Chalobah: domani giorno decisivo

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Il Como continua a spingere con decisione per arrivare a Trevoh Chalobah. La trattativa con il Chelsea entra in una fase cruciale e nella giornata di domani è previsto un nuovo incontro tra i dirigenti dei due club per cercare di trovare l'intesa definitiva sul trasferimento del difensore inglese. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli di un'operazione considerata prioritaria dalla società lariana.

Bonus al centro della trattativa

Il nodo principale del confronto riguarda la struttura dei bonus. Il Chelsea, infatti, continua a chiedere 30 milioni di euro garantiti per dare il via libera alla cessione di Chalobah. Il Como, invece, punta a legare una parte della cifra complessiva a obiettivi e presenze del calciatore, così da rendere l'investimento più sostenibile. Il vertice in programma domani potrebbe quindi risultare decisivo per avvicinare le posizioni e capire se esistono i margini per arrivare alla fumata bianca. Lo riporta la redazione di Sky Sport.