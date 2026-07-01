Como, che colpo: per 6mln arriva il 2007 Liberali che dice 'no' al Milan

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Mattia Liberali è un nuovo giocatore del Como, che ha deciso di investire sul giovane talento classe 2007 proveniente dal Catanzaro. Il club lariano ha versato la clausola rescissoria da sei milioni di euro, assicurandosi il trequartista nonostante la forte concorrenza del Milan, che mantiene comunque il 50% dei diritti sull’operazione futura. Un’operazione importante che conferma la strategia ambiziosa della società comasca, intenzionata a puntare sui migliori prospetti del calcio italiano. Lo fa sapere Sky Sport.

Como chiude per Mattia Liberali

Il giovane centrocampista arriva a Como dopo una stagione da protagonista in Serie B, dove ha messo in mostra qualità tecniche e visione di gioco superiori alla media per la sua età. Il suo percorso è stato impreziosito anche dalla rete segnata con la maglia dell’Italia all’esordio nell’Europeo Under 19 contro la Serbia, confermando la sua crescita a livello internazionale. Ora per Liberali si apre una nuova sfida in Serie A sotto la guida di Cesc Fabregas.