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Coppa Italia, avanti coi 32esimi di finale: le formazioni di Frosinone-Juve Stabia

Coppa Italia, avanti coi 32esimi di finale: le formazioni di Frosinone-Juve StabiaTuttoNapoli.net
Oggi alle 17:15Serie A
di Pierpaolo Matrone
La Juve Stabia vuole regalarsi i sedicesimi di finale di Coppa Italia, ma dovrà vincere sul campo del Frosinone. Fischio d'inizio alle 18.

Inizia oggi la stagione ufficiale del Frosinone di Massimiliano Alvini, con i giallazzurri impegnati nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la Juve Stabia. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Monterisi, Akpoguma, A. Oyono; Calò, Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo

JUVE STABIA (4-3-3): Boer, Ricciardi, Baldi, Bellich, Scuderi; Pierobon, Battistella, Buglio; Piscopo, Candellone, Patanè