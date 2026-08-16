Ufficiale
Coppa Italia, avanti coi 32esimi di finale: le formazioni di Frosinone-Juve Stabia
TuttoNapoli.net
La Juve Stabia vuole regalarsi i sedicesimi di finale di Coppa Italia, ma dovrà vincere sul campo del Frosinone. Fischio d'inizio alle 18.
Inizia oggi la stagione ufficiale del Frosinone di Massimiliano Alvini, con i giallazzurri impegnati nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la Juve Stabia. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Monterisi, Akpoguma, A. Oyono; Calò, Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo
JUVE STABIA (4-3-3): Boer, Ricciardi, Baldi, Bellich, Scuderi; Pierobon, Battistella, Buglio; Piscopo, Candellone, Patanè
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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