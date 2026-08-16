Ufficiale
Coppa Italia, le formazioni di Genoa-Ascoli: De Rossi con il 3-5-2
Il Genoa scende in campo in Coppa Italia contro l'Ascoli nel match valevole per i trentaduesimi di finale della competizione.
Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Ascoli, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertson, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Colombo. A disp.: Stolz, Sommariva, Sabelli, Martin, Ostigard, Puczka, Amorim, Doucoure, Zulevic, Sow, Wiafe, Doumbia, Messias, Havel. All. Daniele De Rossi.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Perciun, D'Uffizi; Gori. A disp.: Crespi, Dente, Gattoni, Oliveri, Diamanti, Acampora, Russo, Lo Scalzo, Bolsius, De Pieri, Chakir. All.: Francesco Tomei.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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