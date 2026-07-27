Nuovo ct Italia, sono ore decisive: se salta Maldini si va su Mancini, con lui c'è Thiago Motta

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Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico: ora il favorito è Roberto Mancini, con Chiellini possibile direttore tecnico. O Thiago Motta con Maldini.

Dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo, il futuro della panchina della Nazionale resta ancora da definire. Secondo quanto riferisce Sky Sport, sono due gli scenari sul tavolo della FIGC. Il primo, al momento meno probabile, prevederebbe la conferma del progetto guidato da Paolo Maldini e Leonardo, con Thiago Motta come nuovo commissario tecnico. L'ipotesi che starebbe invece prendendo maggiormente quota porta al ritorno di Roberto Mancini, considerato il profilo preferito dal presidente Giovanni Malagò, affiancato da Giorgio Chiellini nel ruolo di direttore tecnico.

Pirlo fuori dai giochi, possibile rivoluzione in FIGC

Pirlo non diventerà il nuovo ct dopo che i chiarimenti forniti sul suo rapporto con una piattaforma russa di scommesse sportive non sono bastati a superare le perplessità maturate anche a livello politico. La decisione, presa nella giornata di domenica 26 luglio, potrebbe avere conseguenze anche ai vertici federali: qualora la scelta finale dovesse ricadere su un tecnico non condiviso, Maldini e Leonardo sarebbero pronti a rassegnare le dimissioni. Il broadcaster aggiunge infine che non risultano contatti con Antonio Conte.