Frasi irriguardose contro la Lega Serie A: Sarri patteggia e viene multato dalla Procura Figc
Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e oggi alla guida dell'Atalanta, è stato sanzionato con un'ammenda di 2.000 euro a seguito di un accordo di patteggiamento raggiunto con la Procura Federale ai sensi dell'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Il procedimento disciplinare era stato aperto per alcune dichiarazioni rilasciate nella passata stagione, quando sedeva sulla panchina della Lazio, ritenute irriguardose nei confronti della Lega Serie A e di chi si occupa dell'organizzazione del calendario del campionato.
Le frasi di Sarri finite nel mirino della Procura
Come si legge nel comunicato della FIGC, a Sarri sono state contestate tre diverse uscite pubbliche: la prima dopo Pisa-Lazio, quando parlò di una "gentile concessione della Lega" riferendosi ai giorni di riposo concessi alle squadre; la seconda al termine di Bologna-Lazio, occasione in cui criticò "l'intelligenza della Lega di Serie A nel formulare i calendari"; la terza prima del derby Roma-Lazio, quando accusò gli organi competenti di "incapacità di gestire il calcio italiano". A seguito del patteggiamento, l'attuale tecnico dell'Atalanta è stato sanzionato con un'ammenda di 2.000 euro.
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