Juventus, idea Stones: contatti con l'ex City, c'è anche l'Inter
La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Ekhator e Celik, il club bianconero ha messo nel mirino John Stones, esperto difensore inglese rimasto svincolato dopo la conclusione della sua lunga esperienza con il Manchester City. Secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sono già stati i primi contatti tra le parti per valutare la fattibilità dell'operazione e provare ad anticipare la concorrenza.
Stones piace anche all'Inter, ma la Juve prova ad accelerare
Sul centrale classe 1994 non c'è soltanto la Juventus. L'ex Manchester City, infatti, è seguito anche da diversi club di Premier League e dall'Inter, che però finora non ha mai affondato concretamente il colpo. Reduce da cinque presenze con l'Inghilterra nell'ultimo Mondiale, Stones si è liberato a parametro zero dopo dieci stagioni con i Citizens, con cui ha collezionato quasi 300 presenze, vincendo numerosi trofei e affermandosi tra i difensori più affidabili del panorama europeo.
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