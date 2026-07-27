Fu vicino al Napoli per una cifra altissima, ora va dalla Fiorentina al Torino in prestito
Pietro Comuzzo è a un passo dal Torino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il difensore lascerà nelle prossime ore la Fiorentina per svolgere le visite mediche con il club granata per poi mettersi subito a disposizione di Ignazio Abate. Ricordiamo che qualche stagione fa il giocatore fu vicino al Napoli per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.
Le cifre dell'operazione
L'accordo è stato trovato sulla base di un prestito oneroso fissato a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 19 milioni, che il Toro potrà decidere se esercitare o meno al termine della prossima stagione. Non è previsto un controriscatto in favore della Fiorentina, mentre il diritto di riscatto resterà tale a prescindere da tutto, visto che non potrà diventare obbligo in nessun caso.
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