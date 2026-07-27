Nuovo ct Italia, Malagò: "Parlerò con tutti il prima possibile"

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Il numero uno della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del commissario tecnico della Nazionale e della necessità di ripartire dalla formazione dei giovani.

Giovanni Malagò è intervenuto nel corso della 20ª edizione dell'Indice di Sportività, realizzato da PTS Sport e pubblicato da Il Sole 24 Ore, soffermandosi sia sul tema del nuovo commissario tecnico della Nazionale sia sulle prospettive del calcio italiano. Il presidente della FIGC ha confermato di essere al centro di numerosi contatti in queste ore: "Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia", ha dichiarato.

Malagò parla non solo del nuovo ct dell'Italia

Nel suo intervento, Malagò ha poi allargato il discorso al futuro del movimento calcistico italiano, indicando la strada da seguire per tornare ai vertici: "Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l'allenatore. È una questione di semina, le idee sono molto chiare". Infine, una battuta anche sul rapporto con Roberto Baggio: "È bellissimo".