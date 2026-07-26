Roma-Castro, ore decisive: il Bologna aspetta il via libera e prepara l'affondo per Dovbyk

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Roma e Bologna vicine all'intesa per Castro: Dovbyk pronto al trasferimento in rossoblù.

Sono ore cruciali per il doppio asse di mercato tra Roma e Bologna. Come riportato da Sky Sport, la trattativa che potrebbe portare Santiago Castro in giallorosso e Artem Dovbyk in rossoblù è entrata nella fase decisiva. Le parti torneranno a confrontarsi dopo l'amichevole della Roma contro il Cannes, in programma alle 17:30, per cercare di definire gli ultimi dettagli dell'operazione. Restano ancora da discutere la struttura dei bonus e la percentuale sulla futura rivendita del centravanti argentino, oltre alla richiesta del Bologna di 35 milioni di euro.

Dovbyk aspetta il via libera: il Bologna è pronto a chiudere

Parallelamente, il Bologna continua a lavorare per accogliere Artem Dovbyk con la formula del prestito fino a giugno 2027. Se in serata dovesse arrivare l'ok definitivo della Roma alle condizioni richieste dal club emiliano per Castro, già da domani le due società potrebbero accelerare per chiudere anche l'operazione che riguarda l'attaccante ucraino. Dovbyk non ha chiuso alla destinazione rossoblù e starebbe valutando con attenzione la possibilità di trasferirsi alla corte del Bologna.