Curiosità: Inter-Udinese spostata a lunedì per il concerto di Marracash-Gué

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Svelate date e orari delle prime cinque giornate di Serie A e c'è una curiosità che riguarda la gara Inter-Udinese di metà settembre

Uno dei concerti più attesi della scena musicale italiana ha inciso sulla programmazione della prossima Serie A. La Lega Calcio ha infatti reso noti date e orari di anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato, con una modifica significativa alla quarta giornata. In quel turno, Inter-Udinese si giocherà lunedì 14 settembre alle 20.45, una collocazione non casuale ma - si legge su Tmw - legata a esigenze organizzative e di ordine pubblico. Oltre ai consueti incastri con le competizioni europee, la decisione è stata infatti influenzata da un grande evento musicale previsto nello stesso fine settimana.

Perché Inter-Udinese si gioca di lunedì?

Nel weekend interessato sono in programma le due date del concerto di Marracash e Gué, a dieci anni dall’uscita dell’album “Santeria”, tra i progetti più iconici dell’hip hop italiano. I due artisti si esibiranno sabato 12 e domenica 13 settembre all’Ippodromo del Galoppo, area adiacente allo stadio di San Siro, con un’affluenza di pubblico particolarmente elevata attesa su entrambe le giornate. Per questo motivo, la Prefettura di Milano ha chiesto alla Lega di evitare la programmazione di partite nel weekend, spostando gli incontri disponibili al venerdì o al lunedì. Il Milan, impegnato in Europa League, non avrebbe comunque potuto anticipare al venerdì, rendendo così obbligata la scelta di collocare la gara dell’Inter al lunedì sera.