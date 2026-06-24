David sorprende la Juve? La punta: "Sto bene qui e ho contratto lungo"

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Jonathan David potrebbe restare alla Juve, anzi è lui a dirsi felice a Torino mentre è in America al Mondiale con il suo Canada

Jonathan David è intervenuto ai microfoni della RSI per parlare del suo futuro e della sua esperienza con la Juventus, lasciando sfumare ogni dubbio sulla sua permanenza nonostante secondo Sportmediaset la Juve starebbe cercando acquirenti per lui. L’attaccante ha risposto in modo diretto quando gli è stato chiesto se si vedesse ancora in bianconero: “Sì, sì, ho un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui”. Parole che rafforzano l’idea di una continuità progettuale tra il giocatore e il club, almeno nel breve e medio periodo, nonostante le consuete voci di mercato che circolano attorno ai profili di alto livello.

Jonathan David resta alla Juventus?

Nel corso dell’intervista, il centravanti ha poi affrontato anche il tema delle differenze tra calcio di club e calcio internazionale, sottolineando come cambino sensibilmente ritmo e interpretazione del gioco: “È sempre diverso quando giochi nel club o nella nazionale. Sono squadre diverse e lo stile di gioco è diverso, quindi cambia tutto”. Un’osservazione che evidenzia la necessità di adattamento continuo per i calciatori impegnati su più fronti, tra campionati e impegni con le rispettive selezioni.