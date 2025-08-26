Dovbyk resta alla Roma? Il Napoli chiude per Hojlund e col Villarreal nessun accordo

Artem Dovbyk alla fine potrebbe anche restare alla Roma. Piaceva al Napoli che però sta chiudendo con Hojlund del Manchester United. Il Villarreal invece non riceve il gradimento del giocatore che rifiuta il prestito. Nessun contatto anche con la Roma. Lo scrive Fabrizio Romano su X. Dunque il futuro del centravanti di Gasperini non dovrebbe essere in Liga. Al momento Dovbyk resta in giallorosso salvo novità negli ultimi giorni di mercato. 