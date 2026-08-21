Ufficiale Esuberi Juventus, risolto contratto di Arthur: comunicata la perdita a bilancio

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Finisce dopo sei anni di pochi alti e tantissimi bassi l'avventura di Arthur Melo alla Juventus. A ufficializzare la risoluzione del contratto è arrivato il tweet della società bianconera: "È ufficiale la risoluzione consensuale di contratto per Arthur. Buona fortuna per il futuro!".

Il comunicato ufficiale della Juventus

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione genera un impatto economico negativo, pari a ca. € 6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

Arrivato alla Juve nel 2020 ha collezionato 63 presenze segnando un solo gol nei due anni e mezzo in cui è sceso in campo con la maglia bianconera. Nella stagione 2022-2023 ha trascorso un anno in prestito al Liverpool, nel 2023-2024 alla Fiorentina mentre da febbraio a giugno dell’anno scorso ha giocato nel Girona e l’anno scorso al Gremio.