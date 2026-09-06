Ultim'ora Il Bologna di Tedesco fa fatica: nel finale arriva il primo punto col Sassuolo

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Oggi alle 20:00 Serie A di Daniele Rodia @danielerodia di Fonti preferite

Termina 2-2 il match delle 18 al Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo, gara ricca di emozioni e capovolgimenti: doppio vantaggio neroverde e doppia ripresa.