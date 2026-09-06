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Il Bologna di Tedesco fa fatica: nel finale arriva il primo punto col Sassuolo

Il Bologna di Tedesco fa fatica: nel finale arriva il primo punto col SassuoloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:00Serie A
di Daniele Rodia
Termina 2-2 il match delle 18 al Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo, gara ricca di emozioni e capovolgimenti: doppio vantaggio neroverde e doppia ripresa.

Si chiude sul punteggio di 2-2 la sfida delle 18 tra Bologna e Sassuolo, andata in scena al Dall'Ara e ricca di episodi. A decidere il match sono state le reti di Josh Doig nella prima frazione e di Vasilije Adzic nella ripresa per i neroverdi, intervallate dal primo gol in rossoblu di Roberto Piccoli e dalla rete nel finale di Artem Dovbyk, che ha fissato il risultato sul definitivo 2-2.