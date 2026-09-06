Ultim'ora Gatti in mischia salva la Juve! Milan raggiunto 1-1 allo Stadium

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Finisce in parità il big match della domenica sera di serie A tra Juventus e Milan: apre le marcature Cissè a metà del secondo tempo con un bellissimo goal. La Juventus però non si arrende, gioca meglio e nel finale con Gatti riacciuffa la parità. Le due squadre, dunque, dividono la posta in palio e si staccano dall’Inter e dalla Roma capoliste.