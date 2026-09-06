Kvernadze incanta col Frosinone: tre gol e due assist, poi l'omaggio a Kvaratskhelia

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Inizio di stagione da protagonista per l'esterno georgiano, tra i migliori nel Frosinone in questo avvio. Oggi le parole e l'omaggio a Khvicha.

Comincia nel migliore dei modi la stagione di Giorgi Kvernadze. L'esterno offensivo del Frosinone si sta mettendo in mostra con continuità: tre gol e due assist nelle prime quattro presenze stagionali, un bilancio che comprende anche l'impegno in Coppa Italia. Numeri che certificano l'ottimo momento di forma del giocatore ciociaro.

Le parole dopo la vittoria sul Venezia

Nel dopogara della vittoria del Frosinone contro il Venezia, Kvernadze si è presentato in conferenza stampa per commentare l'ottimo avvio personale e di squadra. Al georgiano è stato chiesto anche un parere sulla concorrenza in Nazionale, dove il suo ruolo è attualmente occupato da un certo Khvicha Kvaratskhelia.

Il pensiero rivolto anche alla Nazionale

Consapevole della difficoltà di scalzare un giocatore del calibro di Kvaratskhelia, Kvernadze ha preferito guardare al lato positivo della situazione, esprimendo la speranza di poter presto condividere il campo con il connazionale in maglia georgiana: "Questa è la nostra identità, ci alleniamo forte per andare a vincere sempre. In Nazionale c'è il più forte al mondo Kvaratskhelia, speriamo magari di poter giocare insieme presto" . Parole che raccontano l'umiltà e l'ambizione di un giocatore che, forte del suo ottimo rendimento col Frosinone, punta a ritagliarsi sempre più spazio anche a livello internazionale.