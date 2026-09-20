Ufficiale Milan-Lecce, formazioni ufficiali: prima da titolare per Pulisic

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Milan-Lecce, Amorim rilancia Pulisic dal primo minuto: Gonçalo Ramos guida l’attacco rossonero.

Il Milan vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta per 0-2 contro il Benfica e chiudere con un successo l’ultima gara prima della sosta. A San Siro arriva il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha conquistato sei punti nelle prime quattro giornate.

Ruben Amorim conferma Estupinan sulla corsia sinistra, preferito a Bartesaghi e Diego Moreira, mentre Pulisic conquista la prima maglia da titolare e agirà insieme a Saelemaekers alle spalle di Gonçalo Ramos. Eusebio Di Francesco sceglie invece Pierotti al posto di N’Dri nel tridente offensivo, con Stulic riferimento centrale e Monteiro a completare l’attacco.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Allenatore: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.