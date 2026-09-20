Un gol per tempo, la Juve vince e Spalletti torna a sorridere. Crisi Sarri: terzo ko di fila
La Juventus vince ancora e dà continuità al 5-0 ottenuto in Europa League contro il NEC. All’Allianz Stadium la squadra di Luciano Spalletti supera 2-0 l’Atalanta, conquistando tre punti contro un avversario ostico. Dopo il gol annullato per fuorigioco a Kolo Muani in apertura, i bianconeri passano al 28’: Alajbegovic serve Celik, che mette il pallone a rimorchio per Conceicao, preciso con il sinistro per l’1-0. L’Atalanta protesta anche per una trattenuta di Kalulu su Rowe non sanzionata dall’arbitro Zufferli.
Bremer chiude la partita, terzo ko consecutivo per Sarri
Nella ripresa l’Atalanta prova a reagire: Rowe impegna Vicario, mentre Kristensen sfiora il pareggio di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Kolo Muani decisivo nel salvare un pallone diretto verso la porta. La Juventus resiste e trova poi il raddoppio, ancora su palla inattiva: Zhegrova disegna il cross dalla bandierina e Bremer di testa firma il definitivo 2-0. Secondo successo consecutivo per la squadra di Spalletti tra Europa e campionato, mentre per l’Atalanta di Maurizio Sarri arriva il terzo ko di fila.
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