Fiorentina protagonista sul mercato, ma Grosso chiede ancora altro: "Rosa da completare"

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Fabio Grosso parla alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Benevento e si sofferma anche sul calciomercato da protagonista della Viola.

Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Benevento: "Siamo contenti di come si stanno sviluppando le cose, abbiamo le idee di cosa vogliamo fare e le stiamo confermando muovendoci con la società all'unisono. Ci sono stati tantissimi cambiamenti, stiamo lavorando sodo per provare ad accorciare i tempi. Siamo alla vigilia della prima gara ufficiale e c'è emozione per fare una partita nel nostro stadio, vogliamo fare gara piena per vincere".

Come sta Moise Kean e come si sta adattando alle nuove idee tattiche? "Sta bene, siamo contenti di tutti i ragazzi. Vogliamo mantenerli il più possibile dentro per farli crescere. Con qualcuno c'è stato qualche piccolo intoppo ma non hanno interferito sul lavoro, hanno tutti energia e qualità. Lui è un giocatore importante per la squadra e ci facciamo tanto affidamento".

Subito una gara da dentro o fuori... Che lavoro ha fatto sulla testa dei ragazzi? "Non abbiamo seconde chance in questa competizione. Ha un allenatore che conosco, ha preso la squadra lo scorso anno e gli ha dato una bella identità. Si ritrova in Serie B dopo anni di difficoltà, sappiamo le nostre qualità e quello che vogliamo quindi cercheremo di passare il turno perché non ci sono altre opportunità".

Sul centrocampo, rispetto alle sue squadre passate, ha idee diverse? "Equilibrio è una parola che mi piace molto, i cambiamenti sono stati tantissimi. Sono arrivati giocatori con bellissime potenzialità, il tempo ed il lavoro serviranno per farle esplodere e per diventare ciò che vogliamo diventare. Io non penso a moduli o caratteristiche fisse, sono modi di scendere in campo e noi proviamo ad esaltare le nostre caratteristiche cercando di nascondere i difetti. E' una squadra che deve essere ancora completata nonostante i tanti movimenti, intanto proveremo a mettere i giocatori nelle giuste posizioni sempre considerando l'equilibrio".