Il Genoa accoglie il bomber prima del Napoli? Tutto sull'ex Roma Ferguson: i dettagli

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Evan Ferguson, rientrato al Brighton dopo il prestito alla Roma, è il grande obiettivo del Genoa per l'attacco. I rossoblù sfideranno il Napoli il 22 agosto

Genoa alla ricerca di un attaccante. Con la partenza di Ekuban a parametro zero e di Ekhator, il club rossoblù ha il solo Lorenzo Colombo come centravanti per la prossima stagione. Motivo per cui dalle parti di Villa Rostan si stanno impegnando per completare la rosa a disposizione di mister Daniele De Rossi con un giocatore d'area di rigore che possa dare respiro all'ex attaccante del Milan riscattato al termine della scorsa stagione al raggiungimento degli obiettivi di squadra (la salvezza) e del giocatore (presenze e gol).

Pressing su Ferguson

Adesso si deve valutare anche un'alternativa e il nome che circola in questi giorni è quello di Evan Ferguson. Il giocatore ha fatto rientro al Brighton dopo la sua esperienza nel nostro campionato con la maglia della Roma. E proprio con i giallorossi ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League contribuendo con cinque reti e due assist nelle 22 presenze tra Serie A ed Europa League.

L'offerta

Il Grifone si sarebbe fatto avanti provando ad avanzare un'offerta ai Seagulls per il giocatore. Per il momento si tratterebbe solo di un prestito secco. Da valutare però quale sarà la risposta del club inglese, se accetterà una nuova partenza a titolo temporaneo o se vorrà monetizzare.