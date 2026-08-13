L'Inter emula Manna e il Napoli? Acquisti dalla Premier per diventare più forti

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Il mercato dell'Inter parla sempre più inglese, confermando una precisa strategia della dirigenza guidata da Marotta e Ausilio. Dopo aver chiuso per l'innesto dell'esterno Djed Spence e aver piazzato il gran colpo in difesa con John Stones, i nerazzurri hanno lanciato l'assalto a Curtis Jones del Liverpool per completare la mediana, sulle orme del felice precedente che portò Manuel Akanji a Milano dal Manchester City.

L'asse privilegiato con la Premier League

Proprio come sta facendo Manna a Napoli, anche il management nerazzurro ha individuato nel campionato inglese il bacino ideale per attingere qualità, ritmo ed esperienza internazionale. La Premier League si sta rivelando un terreno di caccia fertilissimo per i club di Serie A, capaci di cogliere occasioni di altissimo profilo strutturale e tattico a condizioni sostenibili.