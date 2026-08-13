Frattesi, fatta con la Lazio: prezzo molto più basso di un anno fa, le cifre
La Lazio ha raggiunto l’accordo con l’Inter per il trasferimento di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano è pronto a lasciare Milano per iniziare una nuova esperienza in maglia biancoceleste, con l’operazione ormai definita nei suoi dettagli principali. Frattesi arriverà nella Capitale con la formula del prestito oneroso, per una cifra fissata a un milione di euro. Un’operazione che consentirà alla Lazio di inserire subito in rosa un giocatore di qualità e di esperienza, lasciandosi allo stesso tempo la possibilità di valutarne il rendimento durante la stagione. L’intesa rappresenta quindi un passo importante per il mercato del club biancoceleste.
Frattesi alla Lazio: tutti i dettagli dell’operazione
Nel contratto è prevista anche un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo, fissata a 14 milioni di euro. La clausola, tuttavia, potrà trasformarsi in un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, l’obbligo scatterà in base al numero di presenze collezionate da Frattesi oppure alla posizione finale raggiunta dalla Lazio in classifica al termine della Serie A. L’Inter, inoltre, manterrà il 50% della clausola relativa a una futura rivendita del centrocampista. Il club nerazzurro conserverà così una partecipazione economica su un’eventuale cessione successiva. Lo fa sapere Fabrizio Romano.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro