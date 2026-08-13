Lazio, non solo Lucca: pazza idea Icardi per l'attacco

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La Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante e, nelle ultime ore, il direttore sportivo Fabiani ha avuto un contatto con Mauro Icardi. Il club biancoceleste vuole capire se esistano i margini per portare l'argentino nella Capitale e ha deciso di sondare direttamente la sua disponibilità. L'operazione, tuttavia, si presenta tutt'altro che semplice, soprattutto per i costi legati all'ingaggio del centravanti e per le sue ambizioni sul futuro. Lo riporta Sky Sport.

Icardi aspetta una chiamata dalla Champions

L'ex attaccante dell'Inter è attualmente svincolato, dopo aver concluso la sua esperienza con il Galatasaray. Icardi, però, non sembra intenzionato ad accettare qualsiasi proposta e attende una chiamata da una squadra in grado di garantirgli la partecipazione alla Champions League. È proprio questo uno degli ostacoli principali per la Lazio, che al momento non può offrire al giocatore la vetrina della massima competizione europea. Nonostante le difficoltà, i biancocelesti vogliono comunque tentare l'affondo e proveranno a convincere l'argentino della bontà del progetto. Il contatto avviato da Fabiani rappresenta dunque un primo passo, con la società pronta a valutare concretamente la possibilità di trasformare un'idea ambiziosa in una trattativa vera e propria.