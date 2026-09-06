Ufficiale Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Alajbegovic dal 1'

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All'Allianz Stadium di Torino va in scena il big match della domenica di Serie A. Oggi, 6 settembre alle ore 20:45, la Juventus ospita il Milan. I bianconeri sono reduci da due successi consecutivi contro Frosinone (1-0) e Parma (2-0). Stesso filotto per i rossoneri, che hanno battuto il Torino (2-1) alla prima di campionato e il Venezia (2-0) a San Siro.

Spalletti si affida a Vicario tra i pali, mentre sulla trequarti sorprende con la titolarita di Kerim Alajbegovic, al posto di Boga. L'attacco sarà guidato da Kolo Muani. Amorim punta sul terzetto difensivo composto da Gila, De Winter e Pavlovic. Modric guiderà il centrocampo affiancato da Musah. Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Goncalo Ramos. Ecco le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Di seguito le scelte di Spalletti e Amorim per il match dell'Allianz Stadium.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceiçao, Alajbegović, Nico González; Kolo Muani; All. Spalletti.

A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Rugani, Woltemade, Owusu, Pagnucco

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Saelemakers; Gonçalo Ramos; All. Amorim.

A disposizione: P.Terracciano, Torriani, Loftus-Cheek, Pulisic, Diawara, Hutchinson, Chukwueze, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, F.Terracciano, Cisse, Camarda