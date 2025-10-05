Ufficiale

Fiorentina-Roma, le formazioni: Gudmundsson e Baldanzi titolari, ancora Dovbyk dal 1'

Fiorentina-Roma, le formazioni: Gudmundsson e Baldanzi titolari, ancora Dovbyk dal 1'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:10Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazione di Fiorentina-Roma, match valido per il sesto turno di Serie A. Questi i due schieramenti in campo:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. All.Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Gasperini.